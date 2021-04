Maltempo | torna la neve in Valtellina

Advertising

meteoredit : #12aprile Ecco le previsioni #meteo per la settimana. Gli aggiornamenti sul #maltempo e le tendenze per il fine set… - lucaciceroni : RT @meteoredit: Sarà un inizio di settimana di #maltempo nelle regioni del centro-nord Italia. ??? Le mappe meteo: - CentroMeteoITA : #METEO #NAPOLI - Torna il #MALTEMPO con piogge o acquazzoni dalle prossime ore, i dettagli - Ossmeteobargone : RT @meteoredit: Sarà un inizio di settimana di #maltempo nelle regioni del centro-nord Italia. ??? Le mappe meteo: - meteoredit : Sarà un inizio di settimana di #maltempo nelle regioni del centro-nord Italia. ??? Le mappe meteo:… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo torna

Agenzia ANSA

Crollo della temperatura di parecchi gradi, pioggia battente sul fondovalle e fitte nevicate a Livigno (Sondrio), Madesimo e sulle montagne al di sopra dei 1300 - 1500 metri. Dopo un anticipo di ...L'incidente mortale Nel corso della serata di ieri, una ragazza di soli 25 anni , ha sbandato con la propria auto, si presume a causa del, e si è schiantata con la sua Lancia Y contro un ...(ANSA) - SONDRIO, 13 APR - Crollo della temperatura di parecchi gradi, pioggia battente sul fondovalle e fitte nevicate a Livigno (Sondrio), Madesimo e sulle montagne al di sopra dei 1300-1500 metri.Allerta gialla per il maltempo in tutto in nove regioni d Italia ... Piemonte e Liguria. È tornata la neve in Valtellina; allagamenti e frane sulla Lucchesia.