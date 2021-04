Ma davvero avete creduto al video dei vermi nelle mascherine Ffp2? (Di martedì 13 aprile 2021) C’è un nuovo format che circola in rete. Si tratta di video e immagini che mostrano la presenza di vermi nelle mascherine e all’interno di altri presidi sanitari fondamentali per combattere il coronavirus. Avrete sicuramente visto il video della mascherina Ffp2 che conterrebbe delle larve al suo interno, ma notizie come queste circolano in continuazione su alcuni siti dalla dubbia reputazione e sulle chat delle app di messaggistica istantanea. Ce n’è persino uno in cui l’autore si prende la briga di collegare un microscopio al computer per esaminare presunti filamenti (che vengono considerati vermi dall’autore della pubblicazione) all’interno dei tamponi rapidi contro il coronavirus. LEGGI ANCHE > La bufala della catena su WhatsApp sul “Fenomeno ADE”, i vaccini e il ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 13 aprile 2021) C’è un nuovo format che circola in rete. Si tratta die immagini che mostrano la presenza die all’interno di altri presidi sanitari fondamentali per combattere il coronavirus. Avrete sicuramente visto ildella mascherinache conterrebbe delle larve al suo interno, ma notizie come queste circolano in continuazione su alcuni siti dalla dubbia reputazione e sulle chat delle app di messaggistica istantanea. Ce n’è persino uno in cui l’autore si prende la briga di collegare un microscopio al computer per esaminare presunti filamenti (che vengono consideratidall’autore della pubblicazione) all’interno dei tamponi rapidi contro il coronavirus. LEGGI ANCHE > La bufala della catena su WhatsApp sul “Fenomeno ADE”, i vaccini e il ...

