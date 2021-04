L’ipotesi di un fondo per finanziare le opere escluse dal Recovery fund

Leggi su newsmondo

(Di martedì 13 aprile 2021) Unapposito perledalal vaglio del governo in vista del Def e del nuovo scostamento. Il governo valuta la creazione di unad hoc perledel. Le discussioni sono in corso e non si esclude chepossa prendere corpo e forma in vista del Def e della richiesta di scostamento di bilancio. L’idea sarebbe quella di, inizialmente con un deficit extra, alcune dellerimaste fuori dalplan, che ovviamente non poteva contenere tutti i progetti presentati. Ma questo non ...