L'episodio si è verificato nella piazzetta di S. Arcangelo Scacchi (Di martedì 13 aprile 2021) A Napoli un gruppo di giovani si è dato appuntamento in piazza per un festa con fuochi d'artificio: necessario l'intervento della Polizia. Festa con fuochi d’artificio in piazza a Napoli: interviene la Polizia su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 13 aprile 2021) A Napoli un gruppo di giovani si è dato appuntamento in piazza per un festa con fuochi d'artificio: necessario l'intervento della Polizia. Festa con fuochi d’artificio in piazza a Napoli: interviene la Polizia su Notizie.it.

Advertising

MangaRobby : @settemari Oltretutto, quando si è verificato l'episodio, la partita avrebbe dovuto essere sullo 0-3, come minimo... - Gino08235904 : @repubblica Questa è un episodio che non ha alcuna rilevanza nella vita dei cittadini e di cui non se ne dovrebbe n… - BiasinNicola : @LucaMarchiLU @ClaMarchisio8 Iniziamo con dare il primo sacrosanto, perché non sta scritto da nessuna parte che si… -