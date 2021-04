Le Iene | la Marcuzzi non sarà in studio In onda scherzo a Sperti costretto a smentire la “fake news”

(Di martedì 13 aprile 2021) Con una story su Instagram Alessiaha comunicato ai fan che la prossima puntata dellenon la vedrà al timone della conduzione (assieme a Nicola Savino). Visto il tempo in cui stiamo vivendo, il motivo è comprensibile: è il Covid. La conduttrice ha reso nota la positività del marito al tampone molecolare e lei, di conseguenza, dovrà rimanere in isolamento. Leanticipazioni 13 aprile 2021: AlessianoninLeverranno trasmesse questa sera da Italia 1 con inizio alle ore 21.20. I telespettatori, però, non vedranno inla conduttrice di lungo corso della trasmissione (ricordiamo come le sue prime apparizioni alla guida dellerisalgono addirittura al 2001). Alessia ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Iene Marcuzzi

ITALIA UNO trasmetterà, alle 21.15, "Leshow " Martedì", il programma satirico, informativo e ... Conducono Alessiae Nicola Saviano. TV8 trasmetterà, alle 21.30, "Italia's Got Talent " Il ...Alessiaannuncia su Instagram che non sarà in studio nella puntata de 'Le' di martedì 13 aprile, in prima serata su Italia 1. 'Ma come da protocollo sono cautelativamente in casa in ...Martina Colombari ha confessato di essersi rivolta a uno psicologo per il figlio. La moglie dell'ex giocatore Billy Costacurta ha spiegato che nel periodo del lockdown gli scontri tra loro ...RAI 1 trasmetterà, alle 21.25, l’ultimo appuntamento della miniserie storico-biografico “Leonardo”, con Aidan Turner. Il successo del giovane artista Michelangelo Buonarroti ha reso Leonardo molto fru ...