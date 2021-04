LA MITSUBISHI ECLIPSE CROSS MONTA IL ' PHEV'

Advertising

HDmotori : Mitsubishi Eclipse Cross, arriva in Italia la versione Plug-in - DavideRaperini : RT @motorionline: #Mitsubishi Eclipse Cross: il SUV sbarca in Italia, a partire da 29.900 euro -

Ultime Notizie dalla rete : MITSUBISHI ECLIPSE

Motorbox

TRAZIONE INTEGRALE, 187 CV TOTALI E 55 KM IN SOLO ELETTRICO LaCross si aggiorna nell'estetica e, soprattutto, nei contenuti, montando lo stesso sistema "PHEV" della sorellona Outlander, anche se leggermente depotenziato. Stiamo parlando di una ...Al via le vendite in Italia del nuovoCross PHEV che era stato svelato nell'ottobre del 2020 . Un modello che si caratterizza per la presenza di un powertrain Plug - in derivato strettamente da quello della Outlander ...TRAZIONE INTEGRALE, 187 CV TOTALI E 55 KM IN SOLO ELETTRICO La Mitsubishi Eclipse Cross si aggiorna nell'estetica e, soprattutto, nei contenuti, montando lo stesso sistema "PHEV" della sorellona ...La nuova Mitsubishi Eclipse Cross PHEV arriva sul mercato italiano grazie al gruppo Koelliker a partire da 29.900 euro.