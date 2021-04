‘Kevin’ di ‘Mamma ho perso l’aereo’ e la compagna sono diventati genitori: ecco chi è la famosa attrice (Di martedì 13 aprile 2021) Macaulay Culkin, protagonista di Mamma ho perso l’aereo, è diventato papà: E’ nato Dakota Song Culkin, dal nome della sorella dell’attore scomparsa a 29 anni in un incidente d’auto. La compagna di Macaulay Culkin è una famosa attrice americana: ricordate London Tipton di Zack e Cody al Grand Hotel? Macaulay Culkin di ‘Mamma ho perso l’aereo’ e Brenda Song Macaulay Culkin e Brenda Song stanno insieme da quattro anni. Si sono conosciuti nel 2017 in Thailandia, sul set del film Changeland. Tra i due pare sia scoppiato un colpo di fulmine, e da quel momento sono inseparabili. Macaulay, 40 anni oggi, vive ancora un po’ di rendita per il successo planetario di cui è stato protagonista 31 anni fa, Mamma ho perso l’aereo. ... Leggi su urbanpost (Di martedì 13 aprile 2021) Macaulay Culkin, protagonista di Mamma hol’aereo, è diventato papà: E’ nato Dakota Song Culkin, dal nome della sorella dell’attore scomparsa a 29 anni in un incidente d’auto. Ladi Macaulay Culkin è unaamericana: ricordate London Tipton di Zack e Cody al Grand Hotel? Macaulay Culkin dihoe Brenda Song Macaulay Culkin e Brenda Song stanno insieme da quattro anni. Siconosciuti nel 2017 in Thailandia, sul set del film Changeland. Tra i due pare sia scoppiato un colpo di fulmine, e da quel momentoinseparabili. Macaulay, 40 anni oggi, vive ancora un po’ di rendita per il successo planetario di cui è stato protagonista 31 anni fa, Mamma hol’aereo. ...

Advertising

GrassVlad : RT @Valeriangione: LONDON TIPTON È DIVENTATA MADRE E IL PADRE È KEVIN DI MAMMA HO PERSO L’AEREO - niallsvoicee_ : RT @somerhemmalder: In che senso Kevin di mamma ho perso l’aereo e London Tipton è una star hanno appena avuto un figlio? - veronic23377741 : RT @somerhemmalder: In che senso Kevin di mamma ho perso l’aereo e London Tipton è una star hanno appena avuto un figlio? - winchesterauro : RT @somerhemmalder: In che senso Kevin di mamma ho perso l’aereo e London Tipton è una star hanno appena avuto un figlio? - sakurukie : RT @somerhemmalder: In che senso Kevin di mamma ho perso l’aereo e London Tipton è una star hanno appena avuto un figlio? -