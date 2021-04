(Di martedì 13 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Prosegue la fase di ripresa delle principali economie internazionali. Il rafforzamento dei segnali di miglioramento ha determinato in molti paesi la revisione al rialzo delle previsioni di crescita per l'anno corrente e il prossimo. In Italia, sia la manifattura, trainata anche dal dinamismo delle esportazioni, sia le costruzioni evidenziano segnali positivi”. Lo afferma l'nella Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana.“I dati sul mercato del lavoro hanno mostrato a febbraio una stabilizzazione del numero degli occupati rispetto al mese precedente, mentre si sono ridotti marginalmente i disoccupati e gli inattivi – spiega l'-. E' opportuno ricordare che, da gennaio 2021, le informazioni sulle Forze di lavoro sono rilasciate in accordo al nuovo Regolamento europeo che ha introdotto alcune modifiche nelle ...

Advertising

CorriereCitta : Istat “Aspettative positive per l’industria, più incerte le famiglie” - blogsicilia : #notizie #sicilia Istat “Aspettative positive per l’industria, più incerte le famiglie” - - infoiteconomia : Istat: Aspettative industria favorevoli; incertezza fiducia famiglie - CarloRienzi : I dati sono peggiori delle aspettative, e registrano un generale impoverimento degli italiani! ????… - Codacons : I dati che arrivano da @istat_it sono peggiori delle aspettative, e registrano un generale impoverimento degli ital… -

Ultime Notizie dalla rete : Istat Aspettative

Il Diario del Lavoro

Il rafforzamento dei segnali di miglioramento - spiega la Nota mensile dell'- ha determinato ... Nonostante questo, ledelle famiglie per i prossimi mesi appaiono caratterizzate da una ...A marzo, prosegue l', "l'inflazione al consumo si è rafforzata, prevalentemente per l'effetto ... "Leper i prossimi mesi mantengono un orientamento favorevole per le imprese dell'...Sebbene l’Istat abbia già diffuso le serie ricostruite ... La diffusione degli aumenti dei prezzi è rimasta più contenuta in Italia rispetto all’area euro. Le aspettative per i prossimi mesi ...Manifattura e costruzioni trainano la ripartenza italiana, mentre i servizi restano al palo. È quanto emerge dalla nota mensile dell’Istat sull'andamento dell'economia del nostro Paese, secondo cui le ...