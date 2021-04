Isola dei famosi: Elisa Isoardi piange per suo fratello (Di martedì 13 aprile 2021) Che cosa ha ricevuto Elisa Isoardi su Playa Esperanza che l’ha fatta piangere? In collegamento con Ilary Blasi la ex concorrente di Ballando con le stelle ha recuperato una pergamena con una lettera scritta per lei da suo fratello. Che cosa le ha scritto Domenico? Elisa Isoardi versa lacrime copione all’Isola dei famosi. Ma non per una delusione o un momento di sconforto sono lacrime di gioia. Ha Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 13 aprile 2021) Che cosa ha ricevutosu Playa Esperanza che l’ha fattare? In collegamento con Ilary Blasi la ex concorrente di Ballando con le stelle ha recuperato una pergamena con una lettera scritta per lei da suo. Che cosa le ha scritto Domenico?versa lacrime copione all’dei. Ma non per una delusione o un momento di sconforto sono lacrime di gioia. Ha Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

IsolaDeiFamosi : Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - Corriere : Isola dei Famosi , maxi orecchini e spacchi: i look di Ilary Blasi conquistano il web - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - lampedusatoday : Webcam a Lampedusa attive h24 in alcuni dei punti più suggestivi, per vedere ogni giorno in tempo reale che tempo f… - ilu_iciao : @CapaGira @BlobRai3 l'isola dei pallosi.. ?? -