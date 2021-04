Il “successo” di Astrazeneca in Basilicata (tra assembramenti e proteste) (Di martedì 13 aprile 2021) Le immagini che arrivano da Potenza e Matera hanno una doppia valenza. Da una parte si evidenzia come i cittadini della Basilicata abbiamo reagito positivamente all’opportunità di ricevere – senza prenotazione – la prima dose di Astrazeneca. Dall’altra parte, invece, si palesa una criticità organizzativa di un sistema che – senza un ordine ben preciso e delineato – provoca quegli assembramenti (e successive proteste) che andrebbero evitati proprio per scongiurare un probabile aumento di contagi. E la giornata di ieri in Basilicata ha vissuto proprio su questi due universi che si sono incontrati dando vita a un’evidente distonia. Basilicata, gli assembramenti per ricevere il vaccino Astrazeneca Poteva essere un successo, ma i problemi ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Le immagini che arrivano da Potenza e Matera hanno una doppia valenza. Da una parte si evidenzia come i cittadini dellaabbiamo reagito positivamente all’opportunità di ricevere – senza prenotazione – la prima dose di. Dall’altra parte, invece, si palesa una criticità organizzativa di un sistema che – senza un ordine ben preciso e delineato – provoca quegli(e successive) che andrebbero evitati proprio per scongiurare un probabile aumento di contagi. E la giornata di ieri inha vissuto proprio su questi due universi che si sono incontrati dando vita a un’evidente distonia., gliper ricevere il vaccinoPoteva essere un, ma i problemi ...

