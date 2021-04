Ibra squalificato, ha criticato arbitro Maresca (Di martedì 13 aprile 2021) Zlatan Ibrahimovic, alla fine, è stato squalificato per una giornata. L’attaccante svedese paga l’espulsione subita nel match giocato sabato a Parma. Il giudice sportivo di Serie A ha squalificato Ibra che “al 15° del secondo tempo” ha “proferito, con atteggiamento provocatorio, una critica irrispettosa al Direttore di gara”, Fabio Maresca. Nello stadio Tardini deserto, i microfoni hanno captato parzialmente le parole del calciatore prima del cartellino rosso. Cosa ha detto Ibra? Sembrerebbe “è strano”, riferendosi alle decisioni adottate dall’arbitro nei duelli fisici che hanno coinvolto lo svedese. Maresca, però, potrebbe aver capito “sei scarso”. Il giudice sportivo, al di à della vicenda Ibra, ha deciso un turno di stop per altri ... Leggi su funweek (Di martedì 13 aprile 2021) Zlatanhimovic, alla fine, è statoper una giornata. L’attaccante svedese paga l’espulsione subita nel match giocato sabato a Parma. Il giudice sportivo di Serie A hache “al 15° del secondo tempo” ha “proferito, con atteggiamento provocatorio, una critica irrispettosa al Direttore di gara”, Fabio. Nello stadio Tardini deserto, i microfoni hanno captato parzialmente le parole del calciatore prima del cartellino rosso. Cosa ha detto? Sembrerebbe “è strano”, riferendosi alle decisioni adottate dall’nei duelli fisici che hanno coinvolto lo svedese., però, potrebbe aver capito “sei scarso”. Il giudice sportivo, al di à della vicenda, ha deciso un turno di stop per altri ...

