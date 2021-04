I talenti brasiliani da non perdere di vista (Di martedì 13 aprile 2021) La scuola verdeoro sta tornando e sta regalando al mondo del calcio giocatori di qualità eccelsa. Come sempre giocatori tecnici e dalla classe pura, piccoli e sguscianti. Questi sono alcuni talenti brasiliani da perdere di vista: su di loro ci sono molte squadre europee. Quali sono ? Il primo nome è quello di Kaio Jorge, punta di diamante del Santos classe 2002. Prodotto del vivaio dei Meninos da Vila, si tratta di una prima punta con il fiuto del gol e dalla tecnica eccellente. Inoltre è un’attaccante molto mobile, capace di svariare su tutto il fronte d’attacco. L’unica pecca è forse un fisico poco strutturato, ma ciò non toglie il fatto che si tratti del talento più puro del calcio brasiliano. Ironia della sorte i prossimi tre profili sono giocatori del Palmeiras, la squadra che ha vinto l’ultima Libertadores ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 13 aprile 2021) La scuola verdeoro sta tornando e sta regalando al mondo del calcio giocatori di qualità eccelsa. Come sempre giocatori tecnici e dalla classe pura, piccoli e sguscianti. Questi sono alcunidadi: su di loro ci sono molte squadre europee. Quali sono ? Il primo nome è quello di Kaio Jorge, punta di diamante del Santos classe 2002. Prodotto del vivaio dei Meninos da Vila, si tratta di una prima punta con il fiuto del gol e dalla tecnica eccellente. Inoltre è un’attaccante molto mobile, capace di svariare su tutto il fronte d’attacco. L’unica pecca è forse un fisico poco strutturato, ma ciò non toglie il fatto che si tratti del talento più puro del calcio brasiliano. Ironia della sorte i prossimi tre profili sono giocatori del Palmeiras, la squadra che ha vinto l’ultima Libertadores ...

Advertising

Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Non solo Kayky: la lista dei 15 talenti brasiliani della Generazione Z da non perdere - marcoconterio : ???? Sono i giorni di #Kayky al #ManCity, possibile nuovo Neymar prenotato dal #Fluminense per il 2022 da Guardiola.… - TuttoMercatoWeb : Non solo Kayky: la lista dei 15 talenti brasiliani della Generazione Z da non perdere - JManiaSite : Il #Gremio spinge per #DouglasCosta: Paratici può avere in cambio dai brasiliani talenti come Vanderson e Guilherme… -

Ultime Notizie dalla rete : talenti brasiliani Nicola Conte: "People Need People è jazz per il corpo e per lo spirito" ... Nicola Conte e Gianluca Petrella hanno unito di nuovo i loro talenti in un album a quattro mani, ... I contenuti letterali dei brani brasiliani, uniti ai loro ritmi popolari e all'influenza del jazz, è ...

Angelo e il Santos, si rivede il film di Pelè E, rimanendo ai brasiliani, Angelo è stato più precoce in fatto di reti anche di Vinicius Junior e Rodrygo, i due giovani talenti che ora vestono la maglia del Real Madrid, che li ha acquistati a ...

Non solo Kayky: la lista dei 15 talenti brasiliani della Generazione Z da non perdere TUTTO mercato WEB I talenti brasiliani da non perdere di vista Come sempre giocatori tecnici e dalla classe pura, piccoli e sguscianti. Questi sono alcuni talenti brasiliani da perdere di vista: su di loro ci sono molte squadre europee. Quali sono i talenti ...

Neymar, carriera, vita privata e curiosità sul campione brasiliano Molto spesso Neymar, a causa del suo stile di gioco, è stato definito dai tifosi del Brasile l'erede del grande Pelè.

... Nicola Conte e Gianluca Petrella hanno unito di nuovo i loroin un album a quattro mani, ... I contenuti letterali dei brani, uniti ai loro ritmi popolari e all'influenza del jazz, è ...E, rimanendo ai, Angelo è stato più precoce in fatto di reti anche di Vinicius Junior e Rodrygo, i due giovaniche ora vestono la maglia del Real Madrid, che li ha acquistati a ...Come sempre giocatori tecnici e dalla classe pura, piccoli e sguscianti. Questi sono alcuni talenti brasiliani da perdere di vista: su di loro ci sono molte squadre europee. Quali sono i talenti ...Molto spesso Neymar, a causa del suo stile di gioco, è stato definito dai tifosi del Brasile l'erede del grande Pelè.