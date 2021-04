Ginnastica Campania 2000, vince la Serie B nazionale e vola in A2 maschile (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – La società Ginnastica Campania 2000 Napoli ha trionfato nel Campionato nazionale di Serie B maschile della Federazione Ginnastica d’Italia inserito nella “Primavera Napoletana della Ginnastica”. La gara si è svolta al PalaVesuvio nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19, con l’impeccabile organizzazione a cura proprio del sodalizio partenopeo presieduto da Aldo Castaldo che si è avvalso della collaborazione di Marco Castaldo e Valentina Gaverio supportati da Stefano Laudadio, Francesco Scialla e Gianni Castaldo. Gli atleti di Massimiliano Villapiano, Salvatore Galasso e Antonio Scardapane sono saliti sul gradino più alto del podio della terza e conclusiva prova della regular season e della classifica generale del ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – La societàNapoli ha trionfato nel Campionatodidella Federazioned’Italia inserito nella “Primavera Napoletana della”. La gara si è svolta al PalaVesuvio nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19, con l’impeccabile organizzazione a cura proprio del sodalizio partenopeo presieduto da Aldo Castaldo che si è avvalso della collaborazione di Marco Castaldo e Valentina Gaverio supportati da Stefano Laudadio, Francesco Scialla e Gianni Castaldo. Gli atleti di Massimiliano Villapiano, Salvatore Galasso e Antonio Scardapane sono saliti sul gradino più alto del podio della terza e conclusiva prova della regular season e della classifica generale del ...

