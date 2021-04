Gazzetta: a Ronaldo non conviene lasciare l’Italia, qui gode di un regime fiscale agevolato (Di martedì 13 aprile 2021) A tenere banco su molti quotidiani oggi è il futuro di Cristiano Ronaldo e il suo possibile addio alla Juve, ma Marco Iaria sulla Gazzetta dello Sport mette l’accento su un punto che lascerebbe pensare che CR7 resterà in bianconero o quantomeno in Italia. Ronaldo, infatti, rientra tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione fiscale introdotta nel 2017 che consente a chi arriva da oltre confine di pagare solo un forfait di 100mila euro per tutti i redditi esteri. E, se è vero che il campione portoghese percepisce uno stipendio faraonico dalla Juve, è ancor più vero che la stragrande maggioranza dei suoi affari si concentra all’estero dal Portogallo al Lussemburgo, motivo per cui a Ronaldo non converrebbe lasciare il nostro Paese Ronaldo non è semplicemente un ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 aprile 2021) A tenere banco su molti quotidiani oggi è il futuro di Cristianoe il suo possibile addio alla Juve, ma Marco Iaria sulladello Sport mette l’accento su un punto che lascerebbe pensare che CR7 resterà in bianconero o quantomeno in Italia., infatti, rientra tra i soggetti beneficiari dell’agevolazioneintrodotta nel 2017 che consente a chi arriva da oltre confine di pagare solo un forfait di 100mila euro per tutti i redditi esteri. E, se è vero che il campione portoghese percepisce uno stipendio faraonico dalla Juve, è ancor più vero che la stragrande maggioranza dei suoi affari si concentra all’estero dal Portogallo al Lussemburgo, motivo per cui anon converrebbeil nostro Paesenon è semplicemente un ...

