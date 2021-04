Forse non tutti sanno che Aggius fu una repubblica autonoma per 48 ore

Advertising

FBiasin : Polemiche su #Eriksen: - quando è arrivato (“non serve”) - quando non giocava (“non adatto alla A”) - quando ha in… - borghi_claudio : @GaIadhrim @corrado_soldato @Gilgamesh__Fate Se abbiamo più credito politico è perchè evidentemente ce lo siamo gua… - simone_paciello : Per coerenza: non stiamo giustificando o condannando nessuno. Se ha detto quella frase ha avuto i suoi motivi che f… - klaretta2006 : RT @lucianocapone: Mi pare di capire che il governo abbia deciso di tenere fermi 185 mila vaccini monodose J&J destinati ad anziani e fragi… - rossella266 : RT @lucianocapone: Mi pare di capire che il governo abbia deciso di tenere fermi 185 mila vaccini monodose J&J destinati ad anziani e fragi… -

Ultime Notizie dalla rete : Forse non

La Repubblica

basterà a placare i nervosismi. La riforma monetaria di gennaio ha fatto schizzare l'inflazione, alcuni beni sono aumentati del 500% e il rialzo del salario minimone ha compensato gli ...I dati parlano di rarissimi eventi, 6 casi su 7 milioni di vaccini, chemodificano il rapporto beneficio rischio di questo farmaco. Si tratta di una pausa di grande cautela,eccessiva in ...Tra gli slogan urlati: "Libertà contro la dittatura". Load Error Anche a Roma, dopo la manifestazione non autorizzata di #ioapro andata in scena ieri a Piazza san Silvestro, oggi c'è stato il sit in ...Se passeranno in mano ai civili, per aggirare le sanzioni, cambieranno anche gli equilibri. Forse non basterà a placare i nervosismi. La riforma monetaria di gennaio ha fatto schizzare l’inflazione, ...