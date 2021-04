Fave stufate | la ricetta di stagione

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 13 aprile 2021) Unamolto semplice quella delle, un piatto di, un classico ma con le ricette Cotto e mangiato diventa un piatto ancora più goloso. Lesono un vero simbolo della primavera, come gli asparagi, questaè dall’ultimo numero di Cotto e Mangiato e Tessa Gelisio l’ha cucinato oggi 13 aprile 2021 per il suo pubblico di Italia 1. Le ricette Cotto e Mangiato come sempre sono facili e veloci da realizzare e lacon lemostrata nella puntata di oggi è davvero molto semplice. Magari non a tutti piacciono le, il gusto è un po’ particolare, spesso non piacciono ai bambini. Scopriamo con lechi mangerà questo ottimo piatto che si prepara con pochi ...