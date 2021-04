Fa mettere la droga nell'auto della collega per vendetta, arrestato capo dei vigili (Di martedì 13 aprile 2021) Dopo aver vinto il concorso di ufficiale al Comando di Polizia locale del Comune di Corbetta (Milano) non aveva superato il periodo di prova anche per il parere negativo del comandante Lia Vismara ed era tornato a fare l’agente nella polizia di Milano. Per vendetta quindi avrebbe fatto mettere a gennaio, tramite un complice, nell’auto del comandante dei vigili di Corbetta, alcune dosi di cocaina. Per questo motivo è stato arrestato oggi all’alba dalla polizia di Stato, Salvatore Furci, ora comandante della Polizia Locale di Trezzano sul Naviglio (Milano).Con lui in manette è finito un albanese, Mariglen Memushim, ritenuto l’uomo che ha messo la droga nella macchina e che aveva fatto la soffiata ai carabinieri. Le ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 aprile 2021) Dopo aver vinto il concorso di ufficiale al Comando di Polizia locale del Comune di Corbetta (Milano) non aveva superato il periodo di prova anche per il parere negativo del comandante Lia Vismara ed era tornato a fare l’agentea polizia di Milano. Perquindi avrebbe fattoa gennaio, tramite un complice,del comandante deidi Corbetta, alcune dosi di cocaina. Per questo motivo è statooggi all’alba dalla polizia di Stato, Salvatore Furci, ora comandantePolizia Locale di Trezzano sul Naviglio (Milano).Con lui in manette è finito un albanese, Mariglen Memushim, ritenuto l’uomo che ha messo laa macchina e che aveva fatto la soffiata ai carabinieri. Le ...

