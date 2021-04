Dovis (Caritas): "Sul gioco d'azzardo non possiamo permetterci passi indietro" (Di martedì 13 aprile 2021) azzardo Gli ultimi dati sul gioco d'azzardo in Piemonte, elaborati dall'Ires, rilevano al 2019 un calo (rispetto al 2017) del 9,7% (a fronte di un aumento dell'1,6% nel resto d'Italia), le perdite da ... Leggi su gazzettadalba (Di martedì 13 aprile 2021)Gli ultimi dati suld'in Piemonte, elaborati dall'Ires, rilevano al 2019 un calo (rispetto al 2017) del 9,7% (a fronte di un aumento dell'1,6% nel resto d'Italia), le perdite da ...

Advertising

PressGiochi : Piemonte. Dovis (Caritas): “La lotta contro il vizio non deve far cadere in crisi gli operatori del gioco”:… - vitapinerolese : Gioco d’azzardo. Dovis (Caritas Piemonte): la ludopatia si sta spostando on line - ferrufer : RT @CaritasTorino: Non sarebbe il caso di vaccinare chi è a diretto contatto con persone senza dimora e chi vive per strada? Pierluigi Dovi… - CaritasTorino : Non sarebbe il caso di vaccinare chi è a diretto contatto con persone senza dimora e chi vive per strada? Pierluigi… -