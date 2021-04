Diletta Leotta e Can Yaman: nozze rimandate | C’è aria di crisi? (Di martedì 13 aprile 2021) La conduttrice sportiva Diletta Leotta è molto conosciuta tra gli appassionati di questo settore. Ultimamente stava vivendo una bellissima storia d’amore con Can Yaman e il matrimonio era in arrivo, ma c’è stato uno stop. Voi sapete come mai? Diletta Leotta e Can Yaman – Political24Diletta Leotta è una nota presentatrice sportiva che tanti appassionati riconosceranno come volto di DAZN. Vanta una lunga carriera nel mondo della televisione. Ha esordito ancora giovanissima, già a 19 anni conduceva un programma per un’emittente locale: Antenna Sicilia per poi fare il gran salto e diventare Meteorina per Sky Meteo 24. Tra le vari partecipazioni ha anche condotto Sky Serie B su Sky Sport. Di recente la sua vita amorosa aveva preso una svolta grazie alla ... Leggi su cityroma (Di martedì 13 aprile 2021) La conduttrice sportivaè molto conosciuta tra gli appassionati di questo settore. Ultimamente stava vivendo una bellissima storia d’amore con Cane il matrimonio era in arrivo, ma c’è stato uno stop. Voi sapete come mai?e Can– Political24è una nota presentatrice sportiva che tanti appassionati riconosceranno come volto di DAZN. Vanta una lunga carriera nel mondo della televisione. Ha esordito ancora giovanissima, già a 19 anni conduceva un programma per un’emittente locale: Antenna Sicilia per poi fare il gran salto e diventare Meteorina per Sky Meteo 24. Tra le vari partecipazioni ha anche condotto Sky Serie B su Sky Sport. Di recente la sua vita amorosa aveva preso una svolta grazie alla ...

Advertising

marieclaire_es : Diletta Leotta ¿confirma su compromiso con Can Yaman? - Affaritaliani : Diletta Leotta e Can Yaman, passione... di cioccolato - Meche1069 : RT @marieclaire_es: Diletta Leotta ¿confirma su compromiso con Can Yaman? - katrin_ns : RT @Urszula36022413: @Stellartoi0 @CarolFeliciello Diletta Leotta the best?????#Dilettaleotta #Dilettaleotta #Dilettaleotta #Dilettaleotta #… - cristinascat10 : RT @Urszula36022413: @Stellartoi0 @CarolFeliciello Diletta Leotta the best?????#Dilettaleotta #Dilettaleotta #Dilettaleotta #Dilettaleotta #… -