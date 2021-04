David Beckham in una serie Disney+ come mentore di una squadra di ragazzini (Di martedì 13 aprile 2021) Il 2022 segnerà 20 anni dall'uscita di Sognando Beckham, film che ha sancito la notorietà del calciatore inglese elevandolo a icona generazionale. Che Disney si allei con David Beckham (questa volta in persona e non giusto citato) per mettere in piedi un racconto simile immerso nella realtà è quasi un regalo in anticipo per l'anniversario. Save Our Squad sarà un programma di factual entertainment, termine straniero a indicare una realtà a metà tra la docu-serie e il reality. Certo, considerato che in esso “Beck” avrà la funzione di mentore per una squadra di ragazzini, la cosa sembra più inserirsi nella tradizione di grandi classici sportivi per la famiglia come la lunga saga di ragazzini e baseball Arrivano gli orsi, che richiamare ... Leggi su gqitalia (Di martedì 13 aprile 2021) Il 2022 segnerà 20 anni dall'uscita di Sognando, film che ha sancito la notorietà del calciatore inglese elevandolo a icona generazionale. Che Disney si allei con(questa volta in persona e non giusto citato) per mettere in piedi un racconto simile immerso nella realtà è quasi un regalo in anticipo per l'anniversario. Save Our Squad sarà un programma di factual entertainment, termine straniero a indicare una realtà a metà tra la docu-e il reality. Certo, considerato che in esso “Beck” avrà la funzione diper unadi, la cosa sembra più inserirsi nella tradizione di grandi classici sportivi per la famigliala lunga saga die baseball Arrivano gli orsi, che richiamare ...

