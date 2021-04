Daniela Martani lancia stoccate contro dei naufraghi e agli autori de L’isola (Di martedì 13 aprile 2021) Le stoccate di Daniela Martani Durante la puntata de L’isola dei Famosi, andata in onda ieri sera su Canale 5, Daniela Martani ha seguito con attenzione i suoi ex compagni d’avventura rimasti ancora in gara e, a quanto pare, ne ha avuta una per tutti… o quasi! Già nei giorni scorsi Daniela Martani si era L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 13 aprile 2021) LediDurante la puntata dedei Famosi, andata in onda ieri sera su Canale 5,ha seguito con attenzione i suoi ex compagni d’avventura rimasti ancora in gara e, a quanto pare, ne ha avuta una per tutti… o quasi! Già nei giorni scorsisi era L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

MediasetPlay : Domani sera alle 20:45 in streaming su Mediaset Play torna #ISOLAPARTY! Con @AndreaDianetti e @Valeriangione ci sar… - AndreaDianetti : Pronti per stasera? #IsolaParty piena zeppa di ospiti! ???????? Avremo con noi Tommaso Zorzi, Arianna Cirrincione (fida… - icarvsplume : RT @Iamemptyinside1: Io che realizzo l'ingiustizia della perdita di Daniela Martani ad ogni puntata: #isola #isoladeifamosi2021 https://t.… - infoitcultura : Mi hanno spinta ad andare via: Dice Daniela Martani ex naufraga - nominoistefy : RT @MeanGorgeous: Daniela Martani : non resto Ilary : OKAY Drusilla : voglio andare a casa Ilary : no dai aspetta ti faccio parlare c… -