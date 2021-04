(Di martedì 13 aprile 2021) Infortunio al polpaccio e ora anche contagio da coronavirus: sono giorni difficili per Sergio, capitano del. Il 35enne difensore dei blancos era a riposo e quindi out per la partita ...

DiMarzio : #RealMadrid, #SergioRamos positivo al #COVID19: il comunicato ufficiale del club - GoalItalia : Sergio Ramos positivo al Covid-19: è stato il Real Madrid a comunicarlo ?? - bornjuventino : RT @DiMarzio: #RealMadrid, #SergioRamos positivo al #COVID19: il comunicato ufficiale del club - giornaleradiofm : Covid: Real Madrid, positivo Ramos: (ANSA) - ROMA, 13 APR - Infortunio al polpaccio e ora anche contagio da coronav… - j_7ragon : RT @GoalItalia: Sergio Ramos positivo al Covid-19: è stato il Real Madrid a comunicarlo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Real

Un nuovo caso di positività altra i giocatori del Real Madrid. Dopo Raphael Varane anche Sergio Ramos è stato colpito dal coronavirus come confermato dai 'blancos' in una nota.