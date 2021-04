Concorsi pubblici, giovani candidati contro Brunetta: “Cambia regole in corsa. E taglia fuori i neolaureati, anche con il massimo dei voti” (Di martedì 13 aprile 2021) La riforma dei Concorsi pubblici toglie ai più giovani e a chi ha meno possibilità economiche la possibilità di provare a mettersi in gioco contro chi ha potuto accumulare più titoli ed esperienza. E rischia di aprire così la strada ai Concorsi ‘ad personam’. Migliaia di under 40, appoggiati da parte della politica, protestano contro le norme predisposte dal ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta per accelerare, data l’emergenza sanitaria in corso, le procedure di selezione. Norme che hanno suscitato polemiche in diversi settori, come quello della scuola. Al centro il decreto legge 44/2021 pubblicato lo scorso 1 aprile in Gazzetta ufficiale che prevede, con l’articolo 10, nuove modalità di reclutamento nella pubblica amministrazione, stabilisce un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) La riforma deitoglie ai piùe a chi ha meno possibilità economiche la possibilità di provare a mettersi in giocochi ha potuto accumulare più titoli ed esperienza. E rischia di aprire così la strada ai‘ad personam’. Migliaia di under 40, appoggiati da parte della politica, protestanole norme predisposte dal ministro della Pubblica amministrazione Renatoper accelerare, data l’emergenza sanitaria in corso, le procedure di selezione. Norme che hanno suscitato polemiche in diversi settori, come quello della scuola. Al centro il decreto legge 44/2021 pubblicato lo scorso 1 aprile in Gazzetta ufficiale che prevede, con l’articolo 10, nuove modalità di reclutamento nella pubblica amministrazione, stabilisce un ...

