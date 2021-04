Calcio: Al-Khelaifi, 'futuro Neymar? Anno prossimo e per molto tempo sarà al Psg' (Di martedì 13 aprile 2021) Parigi, 13 apr. (Adnkronos) - "Il futuro di Neymar è al Psg? Lo vedremo, io penso che l'Anno prossimo sarà al Psg e lo sarà ancora per molto tempo". Lo ha detto Nasser Al-Khelaifi, presidente del Psg a Sky dopo il passaggio in semifinale di Champions ai danni del Bayern Monaco parlando del futuro del brasiliano Neymar. "E' stata una notte fantastica per noi e una partita bellissima per i media. Avremmo potuto fare 3-4 gol, abbiamo avuto altre opportunità per segnare, ma la cosa più importante è che ci siamo qualificati per le semifinali. Siamo molto contenti, è una serata magnifica per il Psg. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, sono molto fiero dei giocatori", ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Parigi, 13 apr. (Adnkronos) - "Ildiè al Psg? Lo vedremo, io penso che l'al Psg e loancora per". Lo ha detto Nasser Al-, presidente del Psg a Sky dopo il passaggio in semifinale di Champions ai danni del Bayern Monaco parlando deldel brasiliano. "E' stata una notte fantastica per noi e una partita bellissima per i media. Avremmo potuto fare 3-4 gol, abbiamo avuto altre opportunità per segnare, ma la cosa più importante è che ci siamo qualificati per le semifinali. Siamocontenti, è una serata magnifica per il Psg. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, sonofiero dei giocatori", ha ...

