Bonus assunzioni giovani 2021: cos'è e a chi spetta? La circolare dell'Inps (Di martedì 13 aprile 2021) L'Inps ha fornito le istruzioni per ottenere l'esonero contributivo per i datori di lavoro che impiegano lavoratori under 36. Si tratta del Bonus assunzioni giovani, l'agevolazione prevista dalla legge di Bilancio 2021 per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

