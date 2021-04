Bonaccini: “Servono passaporti vaccinali e nuovi protocolli” (Di martedì 13 aprile 2021) BOLOGNA – “Passaporto vaccinale per permettere di cominciare a riaprire alcune attività che oggi sono chiuse o molto limitata e riaggiornare i protocolli”. È la ricetta di Stefano Bonaccini per fare ripartire il turismo, in alternativa alle isole Covid free vagheggiate negli ultimi giorni. Per quanto riguarda i protocolli, sottolinea Bonaccini parlando oggi a La7, “già domani ci sarà una riunione nella commissione delle Regioni presieduta dall’assessore veneta Lanzarin, lo scorso anno li abbiamo scritti e hanno funzionato molto bene”. Leggi su dire (Di martedì 13 aprile 2021) BOLOGNA – “Passaporto vaccinale per permettere di cominciare a riaprire alcune attività che oggi sono chiuse o molto limitata e riaggiornare i protocolli”. È la ricetta di Stefano Bonaccini per fare ripartire il turismo, in alternativa alle isole Covid free vagheggiate negli ultimi giorni. Per quanto riguarda i protocolli, sottolinea Bonaccini parlando oggi a La7, “già domani ci sarà una riunione nella commissione delle Regioni presieduta dall’assessore veneta Lanzarin, lo scorso anno li abbiamo scritti e hanno funzionato molto bene”.

