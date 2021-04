Benno Neumair ha abbandonato l’isolamento, e finisce in cella con altri due detenuti molto conosciuti (Di martedì 13 aprile 2021) Benno Neumair, dopo aver confessato l'omicidio dei genitori ed aver raccontato agli inquirenti di averne gettato i corpi nel fiume, nel tentativo di non far rinvenire i cadaveri, è ora in carcere con altri due omicidi noti alle cronache. Il 30enne non è più in regime di isolamento e si trova in cella nel carcere di Bolzano con Johannes Beutel, condannato a 30 anni di reclusione per l'omicidio della moglie Alexandra avvenuto nel 2018 a Merano, e il 25enne di Terlano Lukas Oberhauser che il 9 marzo dell'anno scorso uccise Barbara Rauch a coltellate. Il caso di Beutel e Oberhauser. Johannes Beutel ha ammesso le sue responsabilità subito dopo l'omicidio: aveva ucciso la moglie Alexandra Riffser spiegando che alla base del crimine vi era stata la gelosia. L'uomo non accettava la crisi della relazione ... Leggi su howtodofor (Di martedì 13 aprile 2021), dopo aver confessato l'omicidio dei genitori ed aver raccontato agli inquirenti di averne gettato i corpi nel fiume, nel tentativo di non far rinvenire i cadaveri, è ora in carcere condue omicidi noti alle cronache. Il 30enne non è più in regime di isolamento e si trova innel carcere di Bolzano con Johannes Beutel, condannato a 30 anni di reclusione per l'omicidio della moglie Alexandra avvenuto nel 2018 a Merano, e il 25enne di Terlano Lukas Oberhauser che il 9 marzo dell'anno scorso uccise Barbara Rauch a coltellate. Il caso di Beutel e Oberhauser. Johannes Beutel ha ammesso le sue responsabilità subito dopo l'omicidio: aveva ucciso la moglie Alexandra Riffser spiegando che alla base del crimine vi era stata la gelosia. L'uomo non accettava la crisi della relazione ...

Advertising

Noemithestar : Bolzano, Benno Neumair lascia l'isolamento: dividerà la cella con due presunti killer - giannettimarco : RT @fanpage: Benno Neumair lascia l'isolamento, in cella con altri due killer noti alle cronache - fanpage : Benno Neumair lascia l'isolamento, in cella con altri due killer noti alle cronache - maxbonabz : Benno Neumair ora è in cella con altri due giovani omicidi - Gazzettino : Omicidio di Bolzano. Benno Neumair, i nuovi inquietanti retroscena sul cane del 30enne: il dubbio degli inquirenti -