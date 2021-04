Basilicata, successo per vaccino AstraZeneca: code a Potenza (Di martedì 13 aprile 2021) Seconda giornata di vaccinazione in Basilicata con Vaxzervia di AstraZeneca per gli anziani senza fragilità, anche senza prenotazione. Le somministrazioni sono centralizzate a Potenza e Matera, per le rispettive province, presso le tensostrutture (tende del Qatar) agli ospedali delle due città. Dopo la ressa di ieri a Potenza, è cambiata la modalità. Ieri potevano presentarsi i cittadini lucani ultrasessantenni (dai 60 ai 79 anni) mentre oggi solo i cittadini di età compresa fra i 75 e i 79 anni e domani, ultimo giorno, coloro con età compresa fra i 74 e i 70 anni. code si registrano anche oggi a Potenza ma decisamente più gestibili, senza alcuna ressa. A Matera le somministrazioni sono iniziate alle 8.30, si protrarranno sino alle 18.30, e si stanno svolgendo in modo ordinato, le ... Leggi su italiasera (Di martedì 13 aprile 2021) Seconda giornata di vaccinazione incon Vaxzervia diper gli anziani senza fragilità, anche senza prenotazione. Le somministrazioni sono centralizzate ae Matera, per le rispettive province, presso le tensostrutture (tende del Qatar) agli ospedali delle due città. Dopo la ressa di ieri a, è cambiata la modalità. Ieri potevano presentarsi i cittadini lucani ultrasessantenni (dai 60 ai 79 anni) mentre oggi solo i cittadini di età compresa fra i 75 e i 79 anni e domani, ultimo giorno, coloro con età compresa fra i 74 e i 70 anni.si registrano anche oggi ama decisamente più gestibili, senza alcuna ressa. A Matera le somministrazioni sono iniziate alle 8.30, si protrarranno sino alle 18.30, e si stanno svolgendo in modo ordinato, le ...

