Avanti un altro a Cologno (Di martedì 13 aprile 2021) Laurenti e Bonolis Il risultato di Avanti un altro! Pure di Sera va oltre la semplice vittoria in una serata difficile. Quelli del debutto (domenica sera, 11 aprile, Canale 5) sono dati in grado di far crollare equilibri già poco stabili. Il game show di Paolo Bonolis è andato a rimpiazzare Live – Non è la D’Urso raggiungendo ascolti mai toccati dal vituperato talk show domenicale. Vero è che la fiction La Compagnia del Cigno 2 ha deluso le aspettative, così come è altrettanto vero che il game di Bonolis potrebbe calare, ma parliamo di tutt’altro genere e di dati che difficilmente scenderanno al di sotto dell’11%. Habemus alternativa, dunque. Per la gioia di Lucio Presta, che proprio non tollera il più importante prime time di Videonews, e di una corrente che ormai sembra andare per la maggiore a Cologno ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 13 aprile 2021) Laurenti e Bonolis Il risultato diun! Pure di Sera va oltre la semplice vittoria in una serata difficile. Quelli del debutto (domenica sera, 11 aprile, Canale 5) sono dati in grado di far crollare equilibri già poco stabili. Il game show di Paolo Bonolis è andato a rimpiazzare Live – Non è la D’Urso raggiungendo ascolti mai toccati dal vituperato talk show domenicale. Vero è che la fiction La Compagnia del Cigno 2 ha deluso le aspettative, così come è altrettanto vero che il game di Bonolis potrebbe calare, ma parliamo di tutt’genere e di dati che difficilmente scenderanno al di sotto dell’11%. Habemus alternativa, dunque. Per la gioia di Lucio Presta, che proprio non tollera il più importante prime time di Videonews, e di una corrente che ormai sembra andare per la maggiore a...

StefanoGuerrera : sarà che io sono sempre stato team L’Eredità ma quanto può essere becero Avanti un Altro? Inguardabile. - davidemaggio : Per alcuni equilibri precari a Cologno, il risultato di Avanti un Altro che accende la domenica sera e batte addiri… - RobertoBurioni : Siamo quasi a 300mila al giorno, non male. Se riusciamo a fare un altro passo in avanti arrivando ai 500mila siamo… - 1Marzia2 : @Marco__Samp ??????beh, non è che a me non girino ma che ci si può fare, dobbiamo andare avanti. Non ci resta altro da fare. - eyestrange : RT @missk_____: altro che 'vince lei' qua più si va avanti più la vedo male e vedo l'inculata sempre più vicina -