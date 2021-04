Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Leneatha Reed (Di lunedì 12 aprile 2021) Lunedì 27 luglio 2020 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) va in onda in prima tv la sedicesima e ultima puntata della stagione 8 di Vite al limite con protagonista Leneatha Reed. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna totalmente refrattaria al suo programma e che troverà più volte la scusa di dover accudire a sua figlia – essendo una mamma single – per non smettere di mangiare cibo dannoso e ingrassare. Vite al limite – Leneatha Reed Leneatha, la protagonista, ha 40 anni, vive a Meridian, Massachusetts, e all’inizio del suo percorso pesa 273 kg. Durante i soli sei mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati risibili, perdendo solamente 13 kg ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 12 aprile 2021) Lunedì 27 luglio 2020 su(canale 31 del digitale terrestre) va in onda in prima tv la sedicesima e ultima puntata della stagione 8 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna totalmente refrattaria al suo programma e che troverà più volte la scusa di dover accudire a sua figlia – essendo una mamma single – per non smettere di mangiare cibo dannoso e ingrassare.al, la protagonista, ha 40 anni, vive a Meridian, Massachusetts, e all’inizio del suo percorso pesa 273 kg. Durante i soli sei mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati risibili, perdendo solamente 13 kg ...

