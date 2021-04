Una Vita, anticipazioni oggi 12 aprile: i progetti di Santiago (Di lunedì 12 aprile 2021) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 12 aprile 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10? Santiago vuole trasferirsi a Cuba con Marcia. Quest’ultima incontra Felipe e gli parla. Marcia ha capito che è stato Felipe a procurarle un importante colloquio? Marcia e Felipe si amano ancora? Genoveva è al settimo cielo da quando si è accorta di avere tutti i sintomi Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 12 aprile 2021)“Una”, puntata del 122021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10?vuole trasferirsi a Cuba con Marcia. Quest’ultima incontra Felipe e gli parla. Marcia ha capito che è stato Felipe a procurarle un importante colloquio? Marcia e Felipe si amano ancora? Genoveva è al settimo cielo da quando si è accorta di avere tutti i sintomi Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

poliziadistato : #giornatanazionaledonazioniorgani La nostra @Lamborghini in uso a #PoliziaStradale impiegata su richiesta del… - Agenzia_Ansa : Indossare le mascherine, seguire regole igieniche ferree: Laura sa bene da prima del Covid cosa vogliano dire quest… - amnestyitalia : Prima di essere conosciuti come i 3 della #El Hiblu, erano solo adolescenti con la passione per lo sport e con la… - legendofginia : Ah sì, quel bizzarro periodo della mia vita in cui sembrava che una serie tv dettasse ciò che mi succedeva nella re… - kyotofake : RT @jenlisaswasabi: boh regà a me sconvolge che nel 2021 esista un’enorme fetta di mondo convinta che la m4fia sia sinonimo di indossare gi… -