Ultime Notizie Roma del 12-04-2021 ore 18:10 (Di lunedì 12 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora emergenza Cave di verdura Sono in arrivo domani 370000 dosi di vaccino e lava della Difesa Pratica di Mare che saranno poi distribuite alle regioni di queste 180 4800 un primo carico di Johnson & Johnson mentre altre 175200 sono di astrazeneca da oggi Oltre a questi cani che mi hai visto l’arrivo dello slot settimanale di vaccini Spider il ministro della Salute Roberto Speranza dice se si riuscirà a vaccinare La maggior parte della popolazione quest’estate ci si potranno consentire molte più libertà in arrivo il richiamo fai delle moderne a 42 giorni non più 21:28 che la pubblica amministrazione utilizzerà lo smart Working solo migliorerà l’efficienza del lavoro e la soddisfazione del cliente altrimenti si tornerà sul posto di lavoro del ministro Brunetta Non è accettabile ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 aprile 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora emergenza Cave di verdura Sono in arrivo domani 370000 dosi di vaccino e lava della Difesa Pratica di Mare che saranno poi distribuite alle regioni di queste 180 4800 un primo carico di Johnson & Johnson mentre altre 175200 sono di astrazeneca da oggi Oltre a questi cani che mi hai visto l’arrivo dello slot settimanale di vaccini Spider il ministro della Salute Roberto Speranza dice se si riuscirà a vaccinare La maggior parte della popolazione quest’estate ci si potranno consentire molte più libertà in arrivo il richiamo fai delle moderne a 42 giorni non più 21:28 che la pubblica amministrazione utilizzerà lo smart Working solo migliorerà l’efficienza del lavoro e la soddisfazione del cliente altrimenti si tornerà sul posto di lavoro del ministro Brunetta Non è accettabile ...

