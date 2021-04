Sorpreso con 530 grammi di marijuana in casa. In manette 25enne pusher (Di lunedì 12 aprile 2021) I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un 25enne, originario di Roma, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri pomeriggio, nel corso di uno dei quotidiani servizi perlustrativi finalizzati alla prevenzione dei reati svolto nella zona litoranea, i Carabinieri della Stazione di Torvajanica hanno sottoposto a controllo il giovane perché nei pressi della sua abitazione era stato notato un continuo via vai di persone, alquanto sospetto. Nel corso della perquisizione domiciliare, infatti, i Carabinieri, all’interno della cucina, hanno rinvenuto 530 grammi di marijuana contenuta in una busta, insieme ad un bilancino di precisione e materiale per confezionare lo stupefacente. Per il pusher sono immediatamente scattate le manette ai polsi ed il ... Leggi su forzearmatenews (Di lunedì 12 aprile 2021) I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un, originario di Roma, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri pomeriggio, nel corso di uno dei quotidiani servizi perlustrativi finalizzati alla prevenzione dei reati svolto nella zona litoranea, i Carabinieri della Stazione di Torvajanica hanno sottoposto a controllo il giovane perché nei pressi della sua abitazione era stato notato un continuo via vai di persone, alquanto sospetto. Nel corso della perquisizione domiciliare, infatti, i Carabinieri, all’interno della cucina, hanno rinvenuto 530dicontenuta in una busta, insieme ad un bilancino di precisione e materiale per confezionare lo stupefacente. Per ilsono immediatamente scattate leai polsi ed il ...

