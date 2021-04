Sondaggio, secondo il 49% dei votanti, Icardi dovrebbe tornare in Italia (Di martedì 13 aprile 2021) Icardi, futuro da scrivere: secondo voi, quale sarebbe la soluzione migliore? tornare in Italia (49%) Andare in Premier (26%) Restare al Psg (25%) Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 aprile 2021), futuro da scrivere:voi, quale sarebbe la soluzione migliore?in(49%) Andare in Premier (26%) Restare al Psg (25%) Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

regynadeserto : RT @martinoloiacono: Secondo il sondaggio di Demos per Repubblica, il 66% degli italiani ritiene che lo Stato debba imporre limiti alle lib… - Enrico_Liano : RT @ROBYBOX: Quindi secondo il sondaggio @TgLa7 il Conte 2 faceva un caxxo ma lo comunicava meglio rispetto al Draghi 1 ...??... italiani s… - chanvndIerbong : Ok non so dove sia nato il sondaggio e/o la discussione ma la trilogia di Captain America fa il culo a quella di Ir… - Filomen30847137 : RT @Filomen30847137: SONDAGGIO???? Alla luce delle politiche del Gov. #Draghi sulla gestione del #COVID19, le chiusure e la protesta di Piazz… - avvocatiNORDEST : RT @martinoloiacono: Secondo il sondaggio di Demos per Repubblica, il 66% degli italiani ritiene che lo Stato debba imporre limiti alle lib… -