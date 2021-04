Sit - in IoApro:Fiano, Pd al lavoro per dare risposte (Di lunedì 12 aprile 2021) "Il Paese deve riaprire e lo deve fare nella massima sicurezza. Non c'è altro modo per poter avviare la ripresa di cui abbiamo bisogno senza pagare pesanti prezzi per la salute dei cittadini. Gli ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 aprile 2021) "Il Paese deve riaprire e lo deve fare nella massima sicurezza. Non c'è altro modo per poter avviare la ripresa di cui abbiamo bisogno senza pagare pesanti prezzi per la salute dei cittadini. Gli ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Roma, la Questura non autorizza il sit-in 'IoApro' a Montecitorio | Ma gli organizzatori: 'Andremo comunque'… - Agenzia_Ansa : Blindati e idranti schierati in varie strade, transenne e chiusure di strade attorno a Montecitorio. Centro storico… - petergomezblog : Sit in IoApro a Roma: lancio di petardi e altri oggetti verso gli agenti. Casapound si è unita alla manifestazione - mariarosaria_34 : RT @Agenzia_Ansa: Sit in #IoApro manifestanti caricati a Roma. Avevano bloccato il traffico #ANSA - giornaleradiofm : Sit-in IoApro:Fiano, Pd al lavoro per dare risposte: (ANSA) - ROMA, 12 APR - 'Il Paese deve riaprire e lo deve fare… -