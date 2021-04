Selva Candida, incendio in abitazione: nessun ferito (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma – incendio ieri sera alle 22 circa in una casa a tre piani in via Virginia Tonelli, in zona Selva Candida a Roma. Per cause da accertare, le fiamme partite dal seminterrato hanno iniziato a coinvolgere il resto della casa: il proprietario e’ riuscito a uscire con la moglie e la figlia. nessuno e’ rimasto ferito. La casa ha riportato ingenti danni ed e’ stata dichiarata inagibile. Sul posto i Carabinieri della Stazione Casalotti. Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma –ieri sera alle 22 circa in una casa a tre piani in via Virginia Tonelli, in zonaa Roma. Per cause da accertare, le fiamme partite dal seminterrato hanno iniziato a coinvolgere il resto della casa: il proprietario e’ riuscito a uscire con la moglie e la figlia.o e’ rimasto. La casa ha riportato ingenti danni ed e’ stata dichiarata inagibile. Sul posto i Carabinieri della Stazione Casalotti.

Advertising

CCISS_Ministero : A90-GRA Salaria-Casilina fine ghiaccio tra A90-GRA Area di servizio selva Candida (Km 8,6) e Svincolo 11: Via Nom… - CCISS_Ministero : A90-GRA Salaria-Casilina ghiaccio tra A90-GRA Area di servizio selva Candida (Km 8,6) e Svincolo 11: Via Nomentan… - cisky1981 : @Giovann30924943 @virginiaraggi Bella risposta, complimenti. Comunque invece di scrivere senza sapere e tanto per d… - cisky1981 : @virginiaraggi Abito nel quartiere Selva Candida,sono state rifatte le strade dei quartieri limitrofi(Casalotti, Ot… - Valechi73 : @virginiaraggi Quindi mo scendi verso via di Selva candida? Oh.. ho contato 658 rattoppi tra un po piove e si riapr… -

Ultime Notizie dalla rete : Selva Candida Seguendo la bussola dei desideri ... è, infatti, il giorno in cui simbolicamente prendeva avvio anche il viaggio del Poeta nella 'selva ... sia nell'ascesa sulla montagna del Purgatorio, sia nella 'candida rosa' paradisiaca, sempre ...

25 marzo, e il Dantedi. Il filosofo Marco Eramo: "Divina Commedia opera eccezionale che prende cuore e mente" Virgilio spiega a Dante che per uscire dalla selva oscura, cioe dalla vita peccaminosa, deve ... si trova l'Empireo, dove sono i Beati, disposti in una corona che Dante chiama "Candida Rosa" ed ancora ...

Selva Candida, incendio in abitazione: nessun ferito - RomaDailyNews RomaDailyNews ... è, infatti, il giorno in cui simbolicamente prendeva avvio anche il viaggio del Poeta nella '... sia nell'ascesa sulla montagna del Purgatorio, sia nella 'rosa' paradisiaca, sempre ...Virgilio spiega a Dante che per uscire dallaoscura, cioe dalla vita peccaminosa, deve ... si trova l'Empireo, dove sono i Beati, disposti in una corona che Dante chiama "Rosa" ed ancora ...