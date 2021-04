“Ryder Cup” | nel video della Raggi l’arena di Nimes al posto del Colosseo

Advertising

La sindaca Raggi e il video per la Ryder Cup di golf a Roma: invece del Colosseo c'è l'arena di Nimes

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, di nuovo al centro delle polemiche dopo aver pubblicato sui social un video con un errore incredibile. Nel filmato della, tra i diversi scorci della Capitale, è stato inserito l'anfiteatro di Nîmes, in Francia. Il grossolano errore è stato subito ripreso dagli Facebook. E certo non senza ironia. "Quella è l'...E non in una foto guardata tra amici, ma nel video ufficiale pubblicato sui suoi profili social per promuovere la Capitale in vista della2023, il torneo di golf che si terrà a Guidonia (...Nel filmato della Ryder Cup, tra i diversi scorci della Capitale, è stato inserito l'anfiteatro di Nîmes, in Francia. Il grossolano errore è stato subito ripreso dagli Facebook. E certo non ...Gaffe via social per la Ryder Cup di golf. In un video ufficiale dell’organizzazione, per promuovere l’arrivo dell’evento a Roma nel 2023, al posto del Colosseo viene postata una foto dell’Arena di ...