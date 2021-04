**Roma: Montesano, ‘gaffe Raggi su Colosseo? Siamo alla farsa, aridatece Petroselli!’** (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “La sindaca di Roma Virginia Raggi scambia l’arena di Nimes per il Colosseo? Siamo alla farsa, aridatece Petroselli”. Così Enrico Montesano commenta, Raggiunto telefonicamente dall’Adnkronos, la ‘gaffe’ della sindaca di Roma Virginia Raggi che, pubblicando un video promozionale riguardante il torneo di golf Ryder Cup sul suo profilo ufficiale di Facebook, non si era accorta che al posto del Colosseo compariva come prima immagine (ora rimossa) quella dell’arena di Nimes, in Francia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) – “La sindaca di Roma Virginiascambia l’arena di Nimes per ilPetroselli”. Così Enricocommenta,unto telefonicamente dall’Adnkronos, la’ della sindaca di Roma Virginiache, pubblicando un video promozionale riguardante il torneo di golf Ryder Cup sul suo profilo ufficiale di Facebook, non si era accorta che al posto delcompariva come prima immagine (ora rimossa) quella dell’arena di Nimes, in Francia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

