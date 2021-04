Roma, "Io Apro": scontri tra manifestanti e polizia | video (Di lunedì 12 aprile 2021) É in corso a Roma "Io Apro", la manifestazione di ristoratori e commercianti non autorizzata dalla Questura. Gli organizzatori hanno scelto piazza San Silvestro come luogo di concentramento per poi sfilare verso Montecitorio. Insieme ai ristoratori, baristi e commercianti, anche esponenti di Casapound, che hanno esposto lo striscione: "La paura di morire non ci sta facendo vivere". Tra cori ed insulti, si è poi arrivati anche al lancio di oggetti, che comprendevano bottiglie di vetro, fumogeni e petardi, tutti diretti alle forze dell'ordine. Feriti due agenti. Guarda tutti i video Roma, scontri tra polizia e manifestanti in piazza Montecitorio video Tensioni e scontri in piazza Montecitorio, dove si è svolta ieri la ... Leggi su panorama (Di lunedì 12 aprile 2021) É in corso a"Io", la manifestazione di ristoratori e commercianti non autorizzata dalla Questura. Gli organizzatori hanno scelto piazza San Silvestro come luogo di concentramento per poi sfilare verso Montecitorio. Insieme ai ristoratori, baristi e commercianti, anche esponenti di Casapound, che hanno esposto lo striscione: "La paura di morire non ci sta facendo vivere". Tra cori ed insulti, si è poi arrivati anche al lancio di oggetti, che comprendevano bottiglie di vetro, fumogeni e petardi, tutti diretti alle forze dell'ordine. Feriti due agenti. Guarda tutti itrain piazza MontecitorioTensioni ein piazza Montecitorio, dove si è svolta ieri la ...

Advertising

repubblica : Covid, la questura di Roma non autorizza la manifestazione 'Io apro'. I promotori: 'Lunedì invadiamo Montecitorio c… - SkyTG24 : Manifestazione “IoApro” a Roma, il corteo dei commercianti vietato dalla Questura. FOTO - repubblica : Coronavirus, la manifestazione a Roma di 'Io Apro' - _DAGOSPIA_ : 'IO APRO' E FACCIO CASINO: SCONTRI E BOMBE CARTA NEL CENTRO DI ROMA AL SIT-IN'IOAPRO' IN PIAZZA… - frabarraco : RT @LaNotiziaTweet: .#Roma blindata per la manifestazione #IoApro. Vogliono andare a #Montecitorio ma la piazza è off limits -