Ristoranti | musei | cinema e teatri | a metà aprile verifica sulle riaperture Figliuolo contro De Luca

Advertising

fanpage : Ritorno della zona gialla a maggio: si avvicina riapertura di ristoranti, musei e cinema - bon1z : @Veg_Markuz però, perdonami. si parla di: - ristoranti - negozi - catering - cinema - teatri - musei - compagnie di… - Marilenapas : RT @fanpage: La data da cerchiare sul calendario: - CrisSenzaH : @salutamincasa Col criterio che il turismo rappresenta una grossa fetta di incassi per l’intera nazione e sinchè il… - sanritadacoscia : #decreti_ammazza_Italia: #Cts vuole #Italia in #libertà_condizionata a #carta_di_credito #bancomat #MasterCard. TUT… -

Ultime Notizie dalla rete : Ristoranti musei

Si avvicina la verifica di met mese per valutare, se i dati epidemiologici lo consentiranno, eventuali riaperture prima della fine di aprile a partire da, cinema e teatri, e sale la tensione nella maggioranza ma anche tra il governo e le Regioni con il commissario per l emergenza Francesco Figliuolo che, stoppando la fuga in avanti ...e bar con servizio al tavolo fino alle 18, mentre dopo solo asporto fino alle 22 (non però per i bar senza cucina) oppure il servizio a domicilio senza restrizioni. Riapertura deie ...Si avvicina la verifica di metà mese per valutare, se i dati epidemiologici lo consentiranno, eventuali riaperture prima della fine di aprile a partire da ...ROMA – L’Inghilterra festeggia un ritorno, parziale ma significativo, alla normalità con la ripartenza della maggior parte delle attività “non essenziali”. Gli incoraggianti dati su contagi e decessi, ...