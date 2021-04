RINA | trasporto idrogeno sarà possibile con reti gas esistenti

(Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) – L’rinnovabile potrà essere trasportato con le attuali infrastrutture del gas, purché rispettino gli standard internazionali che definiscono i criteri di compatibilità à di tubazioni in acciaio nuove edper ildi. Una grande opportunità per l’Italia e per Snam, che grazie aha avviato la certificazione della sua estesissima rete lunga 33mila chilometri. Il tema deldell’è cruciale nella transizione energetica. perché le energie rinnovabili non sono programmabili, quindi devono essere stoccate e trasportate. Questo può essere fatto con l’che, però, non viene sempre prodotto dove c’è necessità di utilizzo e va quindi trasportato tramite le infrastrutture esistente del gas ...

Salerno (RINA): "Stiamo lavorando con Snam per certificare la compatibilità della sua rete (oltre 33 mila km) al trasporto dell'idrogeno via tubo"