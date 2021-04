Riforma delle pensioni: quota 102 e le altre ipotesi al vaglio (Di lunedì 12 aprile 2021) Superare la sperimentazione di quota 100 mantenendo la possibilità di un'uscita anticipata dal mercato del lavoro al fine di dare un'alternativa allo scoglio dei 67 anni d'età imposto dalla Legge Fornero per accedere alla pensione di vecchiaia Lo scoglio "pensioni" E' questa una delle priorità che il Governo Draghi deve affrontare in tempi strettissimi. A fine anno, infatti, scadranno sia quota 100 – la possibilità di andare in pensione con 62 anni d'età e 38 di contributi - sia Opzione Donna (valida per le donne che richiedano di lasciare il lavoro tra i 58 e i 59 anni), Ape Sociale (prevista per i lavori logoranti) e altre forme di anticipo pensionistico. Come superare quota 100 E' dato per certo che nessuno di questi provvedimenti verrà rinnovato e si studiano ... Leggi su panorama (Di lunedì 12 aprile 2021) Superare la sperimentazione di100 mantenendo la possibilità di un'uscita anticipata dal mercato del lavoro al fine di dare un'alternativa allo scoglio dei 67 anni d'età imposto dalla Legge Fornero per accedere alla pensione di vecchiaia Lo scoglio "" E' questa unapriorità che il Governo Draghi deve affrontare in tempi strettissimi. A fine anno, infatti, scadranno sia100 – la possibilità di andare in pensione con 62 anni d'età e 38 di contributi - sia Opzione Donna (valida per le donne che richiedano di lasciare il lavoro tra i 58 e i 59 anni), Ape Sociale (prevista per i lavori logoranti) eforme di anticipostico. Come superare100 E' dato per certo che nessuno di questi provvedimenti verrà rinnovato e si studiano ...

