Riaperture, Draghi chiede al Cts nuovi protocolli meno stringenti per le attività più colpite. Franceschini: «Lo spettacolo non ce la fa più» (Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo aver fatto ripartire la scuola in presenza, il governo Draghi lavora alla scaletta delle prossime Riaperture. Riaperture che, se i dati sull’evoluzione dell’epidemia da Coronavirus lo consentiranno, potrebbero scattare a partire dalla fine del mese di aprile. I primi potrebbero essere i ristoranti all’ora di pranzo, poi le sale per gli spettacoli e i musei. A seguire i bar e le palestre, con lezioni individuali. Nel frattempo il presidente del Consiglio ha chiesto al Cts di mettere a punto nuovi protocolli di sicurezza meno stringenti, per tenere conto delle necessità dei settori economici più colpiti dal lockdown. Il sistema dovrebbe prevedere dei parametri di sostenibilità, per evitare che le Riaperture si rivelino anti-economiche e ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 aprile 2021) Dopo aver fatto ripartire la scuola in presenza, il governolavora alla scaletta delle prossimeche, se i dati sull’evoluzione dell’epidemia da Coronavirus lo consentiranno, potrebbero scattare a partire dalla fine del mese di aprile. I primi potrebbero essere i ristoranti all’ora di pranzo, poi le sale per gli spettacoli e i musei. A seguire i bar e le palestre, con lezioni individuali. Nel frattempo il presidente del Consiglio ha chiesto al Cts di mettere a puntodi sicurezza, per tenere conto delle necessità dei settori economici più colpiti dal lockdown. Il sistema dovrebbe prevedere dei parametri di sostenibilità, per evitare che lesi rivelino anti-economiche e ...

Advertising

LegaSalvini : LA PROMESSA DI SALVINI: CON UN GOVERNO DI CENTRODESTRA CAMBIEREMO LA GIUSTIZIA - Adnkronos : #Ristoranti, #palestre: Draghi studia riaperture #Ioapro. - pierofassino : Al termine dell'incontro con Draghi, Salvini ha dichiarato di aver 'condiviso con il Presidente che le riaperture s… - Guzzi19958320 : RT @benq_antonio: #Roma piazza blindata c'è un messaggio per #Draghi e il governo dei migliori.?? #riaperture #IoApro #12aprile #COVID19 ht… - anto_galli4 : RT @ilgiornale: Ancora scontri a Roma, dove i manifestanti del movimento #Ioapro sono tornati in piazza per chiedere le riaperture tra peta… -