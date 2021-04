Quest’uomo si sente donna ma non solo, vuole anche farsi suora (Di lunedì 12 aprile 2021) Ciò che a molti può sembrare una provocazione per questa persona è una realtà. Un uomo si sente donna e vuole entrare in monastero. Ma visto che per entrare in monastero bisogna perlomeno rispettare le regole della fede cristiana che si professa, ci si chiede quale sia il vero obiettivo della persona da cui si L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 12 aprile 2021) Ciò che a molti può sembrare una provocazione per questa persona è una realtà. Un uomo sientrare in monastero. Ma visto che per entrare in monastero bisogna perlomeno rispettare le regole della fede cristiana che si professa, ci si chiede quale sia il vero obiettivo della persona da cui si L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

ValentinaScagl2 : @SimoPillon La figlia di quest’uomo è nata in un corpo che non sente suo ed è giusto che lei abbia pieno diritto di… - lounanobastardo : @alwaysinmbd credo che sia fatto apposta, si sente la sua voce lontana o come se fosse chiuso in qualcosa. poi se p… -

Ultime Notizie dalla rete : Quest’uomo sente «È ideologia nazista Perseguibile un parroco che legge il Vangelo» Gazzetta di Modena