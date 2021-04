Podismo | l' assessore Lorenzo Lotti d' argento alla Strasimeno Marathon | ' Risultato oltre le mie aspettative'

Ultime Notizie dalla rete : Podismo assessore

ForlìToday

Secondo posto assoluto e medaglia d'argento per l'atleta edallo sport del Comune di Predappio Lorenzo Lotti alla Strasimeno Marathon, distanza classica della maratona 42,195 chilometri, chie si è disputata domenica Castiglion del Lago. Una gara ...Ad attenderlo, per la photo opportunity , l'all'Ambiente Riccardo Del Brocco . " Le ... La prima, guidata da Gerardo Gatta , è una storica eccellenza territoriale nel. L'altra un'...Nuovo dietrofront sul duathlon: la manifestazione in programma per domenica 18 aprile si farà. E’ quanto ha deciso la maggioranza consiliare durante l’incontro tenutosi due giorni fa tramite videoconf ...