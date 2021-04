Pintus demoralizzato: “Io non ci dormo la notte e voi mi scrivete ‘hai cagato?’. Basta dai” (Di lunedì 12 aprile 2021) “Hai cagato?”. Da giorni, sui social, spopola il tormentone che poi è una battuta fatta da Pintus a “LOL – Chi ride è fuori”. Ora il comico è diventato una “vittima involontaria” del suo stesso meme. Infatti ieri l’ex volto di “Colorado” ha annunciato, con grande dispiacere, la cancellazione definitiva del tour teatrale “Destinati all’estinzione”, originariamente previsto per il periodo febbraio-aprile 2020 e poi riprogrammato fino alla cancellazione definitiva. Per Pintus è inutile continuare a riprogrammare le date all’infinito: il Covid continua a influenzare le nostre vite, e non possiamo fare finta di niente. Queste le sue parole: “Ahimè il tour, e parlo delle vecchie date che dovevamo recuperare, è stato annullato. Io vi chiedo di capire: è inutile spostarle per l’ennesima volta. Non è essere pessimisti, ma bisogna essere obiettivi nella vita. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) “Hai cagato?”. Da giorni, sui social, spopola il tormentone che poi è una battuta fatta daa “LOL – Chi ride è fuori”. Ora il comico è diventato una “vittima involontaria” del suo stesso meme. Infatti ieri l’ex volto di “Colorado” ha annunciato, con grande dispiacere, la cancellazione definitiva del tour teatrale “Destinati all’estinzione”, originariamente previsto per il periodo febbraio-aprile 2020 e poi riprogrammato fino alla cancellazione definitiva. Perè inutile continuare a riprogrammare le date all’infinito: il Covid continua a influenzare le nostre vite, e non possiamo fare finta di niente. Queste le sue parole: “Ahimè il tour, e parlo delle vecchie date che dovevamo recuperare, è stato annullato. Io vi chiedo di capire: è inutile spostarle per l’ennesima volta. Non è essere pessimisti, ma bisogna essere obiettivi nella vita. ...

Advertising

FQMagazineit : Pintus demoralizzato: “Io non ci dormo la notte e voi mi scrivete ‘hai cagato?’. Basta dai” - GPasqui : Pintus annuncia la cancellazione definitiva del tour teatrale: 'Io non me la sento più di riprogrammare, è inutile… - MatteoMarchini5 : Pintus demoralizzato: “Io non ci dormo la notte e voi mi scrivete ‘hai cagato?’. Basta dai” -

Ultime Notizie dalla rete : Pintus demoralizzato Pintus demoralizzato: “Io non ci dormo la notte e voi mi scrivete ‘hai cagato?’ Il Fatto Quotidiano