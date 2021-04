Pellegrinaggi ai tempi del covid, Diella (Unitalsi): “In attesa per Lourdes, in Terra Santa solo da vaccinati” (Di lunedì 12 aprile 2021) I viaggi di Pellegrinaggio ai tempi del covid. Come è cambiata la vita dei credenti, durante la pandemia? “La situazione viaggi fuori dall’Italia è sostanzialmente ferma – dice all’Adnkronos il presidente nazionale Unitalsi Antonio Diella – Basti pensare a Lourdes, dove ci sono ancora limitazioni per viaggiare e le frontiere sono chiuse. Israele ha sì riaperto, ma per andare in Terra Santa bisogna essere vaccinati. Ecco perché contiamo di partire il prossimo 23 luglio, appena il gruppo lo avrà fatto. Se si potrà, anche prima, magari a giugno”. “In attesa che la situazione migliori – spiega – e con tanti Pellegrinaggi già programmati, stiamo realizzando viaggi religiosi all’interno delle regioni. ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 aprile 2021) I viaggi dio aidel. Come è cambiata la vita dei credenti, durante la pandemia? “La situazione viaggi fuori dall’Italia è sostanzialmente ferma – dice all’Adnkronos il presidente nazionaleAntonio– Basti pensare a, dove ci sono ancora limitazioni per viaggiare e le frontiere sono chiuse. Israele ha sì riaperto, ma per andare inbisogna essere. Ecco perché contiamo di partire il prossimo 23 luglio, appena il gruppo lo avrà fatto. Se si potrà, anche prima, magari a giugno”. “Inche la situazione migliori – spiega – e con tantigià programmati, stiamo realizzando viaggi religiosi all’interno delle regioni. ...

Advertising

unitalsilabus : RT @unitalsi_stampa: Pellegrinaggi ai tempi del #Covid, Diella (#Unitalsi): 'In attesa per Lourdes, in Terra Santa solo da vaccinati' https… - UnitalsiMerate : RT @unitalsi_stampa: Pellegrinaggi ai tempi del #Covid, Diella (#Unitalsi): 'In attesa per Lourdes, in Terra Santa solo da vaccinati' https… - caccia74 : RT @unitalsi_stampa: Pellegrinaggi ai tempi del #Covid, Diella (#Unitalsi): 'In attesa per Lourdes, in Terra Santa solo da vaccinati' https… - unitalsi_stampa : Pellegrinaggi ai tempi del #Covid, Diella (#Unitalsi): 'In attesa per Lourdes, in Terra Santa solo da vaccinati' -