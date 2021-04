Nissan punta a lanciare un nuovo crossover elettrico più piccolo della AriyaHDblog it

(Di lunedì 12 aprile 2021)sta lavorando per portare su strada il suocoupéAriya che è stato presentato nel corso dell’estate del 2020. Un modello dalle specifiche interessanti che andrà a confrontarsi direttamente con la Tesla Model Y prossima al debutto sul mercato europeo. Secondo un rapporto di Autoexpress, il costruttore giapponese punterebbe aun secondoveicolo, piùAriya e sempre con linee dacoupé. PIATTAFORMA CMF-EV Parlare di specifiche tecniche è ancora troppo presto. Tuttavia, secondo la fonte questo veicolo a batteria utilizzerà una versione modificatanuova piattaforma CMF-EV specifica per le auto elettriche che è ...

... a 40.690 con cambio Xtronic e 2WD e 42.690 euro in caso di 4W, è la versione di. Quest'ultima, che completa il listino della nuova generazione diQashqai , è dotato di tetto panoramico ......