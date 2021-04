Napoli: Sarri rifiuta due proposte dall’estero, azzurri su di lui ma occhio alla Roma (Di lunedì 12 aprile 2021) L’ex tecnico di Napoli, Chelsea e Juventus vorrebbe allenare un club importante The Sun riporta degli aggiornamenti sul futuro di Maurizio Sarri. stando a quanto … L'articolo proviene da Forzazzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 12 aprile 2021) L’ex tecnico di, Chelsea e Juventus vorrebbe allenare un club importante The Sun riporta degli aggiornamenti sul futuro di Maurizio. stando a quanto … L'articolo proviene da Forz.net.

Advertising

gaetano775 : @RafAuriemma Ancora??? Ma lo vuoi capire che il calcio a Napoli continuerà anche dopo Gattuso??? Se va in Champions… - FarinaAntonello : @Clotild75026688 @CucchiRiccardo Gli stupidi e gli ignoranti esistono dappertutto purtroppo. Io e tantissimi altri… - luckiestloser : @ale13_spino @NandoPiscopo1 @marcullo02 Sta buono che ieri ho letto che la quota è 85. A 85 il Napoli non ci arriva… - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Dall’Inghilterra – Sarri pronto a tornare in serie A, Napoli in po… - tuttonapoli : Dall'Inghilterra - Sarri rifiuta tre club: Napoli e Roma ci provano -