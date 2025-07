Zelensky | grazie al premier Meloni

Il presidente ucraino Zelensky ha espresso gratitudine a Giorgia Meloni e all’Italia per il loro ruolo fondamentale nel sostenere l’Ucraina e organizzare la Conferenza internazionale sulla ricostruzione. Durante la sua visita a Roma, ha sottolineato come questa collaborazione rafforzi il futuro del suo Paese, puntando su difesa aerea e droni. La solidarietà europea si rivela cruciale in un momento in cui la Russia continua a desiderare...

19.17 "Sono grato a Giorgia Meloni e all'Italia per la leadership nel sostenere l'Ucraina e per aver organizzato la grande Conferenza internazionale per la ripresa dell'Ucraina". Così il presidente ucraino Zelensky su X durante la due giorni a Roma sulla ricostruzione."Insieme stiamo rafforzando il futuro dell'Ucraina. La nostra priorità assoluta in questo momento è la difesa aerea e la produzione di droni",perché "la Russia desidera ancora andare avanti con la guerra". Meloni "sta facendo un buon lavoro",ha detto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

